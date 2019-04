Napoli: de Magistris, imprenditoria contribuisca a strategia di crescita della città (2)

- “Per l’industria è una grande sfida realizzare che non debba avere come sua caduta la perdita di salute come avvenuto a Bagnoli, Taranto e Porto Marghera”, ha spiegato de Magistris, aggiungendo che “sulla vivibilità, dati Anci hanno evidenziato che Napoli, in termini di start-up, ha superato Torino e Bologna pur non avendo gli stessi finanziamenti. Facendo rete si creano posti di lavoro”. “Le risorse che il Comune può mettere in campo sono tante – ha evidenziato il primo cittadino - e lo stiamo facendo anche con un Piano strategico dei Comuni dell’area Metropolitana che vanno nell’ottica di difesa dell’ambiente e sviluppo, cura del territorio e valorizzazione dei beni comuni. Il diritto ha una grande funzione di rivoluzione sociale e si può cambiare mettendo insieme diritto e partecipazione sociale”. “Questa città in questi anni è cambiata molto e sta facendo la sua parte con onestà e dignità”, ha concluso de Magistris. (Ren)