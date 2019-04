Ricerca: due studenti campani tra i ragazzi dei raggi cosmici al Gran Sasso

- 29 studenti di scuole superiori arriveranno all’Aquila da 14 Regioni italiane per conoscere e approfondire la fisica dei raggi cosmici. I ricercatori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare-Infn e il Gssi-Gran Sasso science institute li hanno scelti per uno stage pratico – ospitato dai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn e dal Gssi – Gran Sasso science institute - in seguito alle attività dell'ultimo International cosmic day, una giornata all’insegna dei raggi cosmici che si è tenuta in tutto il mondo lo scorso 29 novembre e che ha visto la partecipazione di ben 14 sedi Infn, tra cui la sezione di Napoli, e del Gssi in Italia. Le attività dello stage inizieranno questa mattina e si concluderanno il 17 aprile. Per l'Infn Napoli parteciperanno i due studenti Corinne Aperuta e Mattia Buccino del Liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco (Na) che si sono distinti su tutti gli altri partecipanti nella preparazione di una relazione sulle attività svolte durante l’International cosmic day. Le ragazze e i ragazzi visiteranno i Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn e il Gddi - Gran Sasso science institute a L'Aquila ed effettueranno misure a diverse quote, per poter apprezzare l’aumento del flusso dei raggi cosmici in relazione all’altitudine. (segue) (Ren)