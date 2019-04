Campania: Vasquez e Borrelli (Verdi), la burocrazia cerca di impedire l'intervento dei privati in favore della città

- "Lunedì mattina i Verdi, in collaborazione con l'imprenditore Mario Avallone, hanno effettuato una nuova pulizia straordinaria della Chiesa di Santa Maria della Sapienza a Costantinopoli". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il responsabile Ambiente del Sole che Ride Enzo Vasquez. "A tre mesi dal primo intervento - hanno proseguito Borrelli e Vasquez - raccogliendo diversi bustoni di rifiuti, abbandonati da barboni e persone incivili che non amano e rispettano la città. Siamo riusciti nell'intento di restituire dignità ad un'opera monumentale che versava in condizioni vergognose. Abbiamo raggiunto l'obiettivo nonostante una lunghissima serie di diatribe burocratiche tra Prefettura, Curia e Soprintendenza. Nonostante sia stato un intervento a nostre spese abbiamo assistito ad uno scaricabarile e ad un rimpallo di responsabilità figlio della peggiore burocrazia che danneggia il Paese quanto la corruzione e la criminalità. La nostra idea era di offrire la possibilità di effettuare bonifiche cicliche ad un'associazione di volontari del territorio ma, al termine di una lunghissima trafila, abbiamo ottenuto unicamente la possibilità di effettuare l'intervento sotto la mia personale responsabilità. La Chiesa di Santa Maria della Sapienza è chiusa da anni. Si tratta di una struttura monumentale di grande valore artistico e architettonico. La chiesa, simbolo del barocco napoletano, contiene al suo interno degli affreschi di un maestro del calibro di Cesare Fracanzano". "Continueremo - hanno concluso Borrelli e Vasquez - a monitorare le condizioni della struttura, intervenendo con opere straordinarie di pulizia ogni qual volta ce ne sarà bisogno". (Ren)