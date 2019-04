Napoli: turista 17enne in prognosi riservata colpito da struttura in ferro in centro

Napoli, 15 apr 17:40 - (Agenzia Nova) - La prognosi è riservata e dovrà essere sottoposto a un’operazione alla testa a causa del trauma cranico riportato, il turista tedesco di 17 anni rimasto ferito oggi a Napoli a causa del crollo di una struttura in installata su un palazzo della zona universitaria, all'angolo tra Porta di Massa e Corso Umberto. L'area in cui è venuto giù la struttura in ferro raffigurante un dragone è stata transennata. In strada sono caduti anche pezzi di ferro e calcinacci. Il giovane, che si trovava con la famiglia e che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso primo dell’arrivo dell’ambulanza dal titolare di una vicina farmacia.

