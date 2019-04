Napoli: Borrelli (Verdi), Municipale intervenga su tabaccheria che riserva parcheggi su suolo pubblico

- "Ci è stata segnalata la presenza di un cartello ‘parcheggio riservato ai clienti’ installato da una tabaccheria in via Guantai, a Orsolone, nell'area dei Camaldoli. Il cartello insiste dinanzi al suolo pubblico. Siamo dinanzi all'ennesimo caso di appropriazione indebita di un pezzo della città che non appartiene ad un privato ma all'intera collettività. Abbiamo chiesto alla polizia municipale di intervenire per accertare la violazione". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Purtroppo – ha proseguito Borrelli – non è che l'ennesimo caso di abusi su suolo pubblico. Alcuni cittadini continuano ad appropriarsi di tratti di strada, marciapiedi, slarghi e altri luoghi pubblici in maniera del tutto illegittima. Da tempo denunciamo questo fenomeno e continueremo a vigilare con la massima attenzione per debellare questo singolare quanto prepotente malcostume”. “Il suolo pubblico appartiene a tutti e deve essere fruito congiuntamente a meno di previsioni diverse delle autorità", ha concluso Borrelli. (Ren)