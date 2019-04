Napoli: Fico, contro camorra non solo militari ma anche più scuole, centri culturali e assistenti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidio del territorio da parte delle Forze dell’ordine è importante, ma si risponde anche con più scuole, centri culturali e assistenti sociali. La camorra non è qualcosa che debba rimanere così ma che va estirpata”. Così il presidente della Camera Roberto Fico in risposta alle domande dei giornalisti sui fatti di camorra avvenuti qualche giorno fa nei pressi della scuola nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli. Il presidente della Camera è in città per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla mostra di Caravaggio ospitata dal Museo di Capodimonte. “Se in alcuni luoghi lo Stato è assente, ci sarà ancora di più”, ha concluso Fico alle domande di chi ha lamentato l’assenza delle istituzioni nel quartiere teatro del delitto. (Ren)