Piemonte: insediamento di grandi imprese, la Regione stanzia 5,5 milioni

- Insediamento delle grandi imprese, incremento delle banche dati pubbliche, risorse per il turismo e l’agricoltura sono stati i principali argomenti esaminati ieri dalla Giunta regionale nel corso di una riunione coordinata dal presidente Sergio Chiamparino. Contratti di insediamento: le linee generali del contratto di insediamento di grandi imprese in Piemonte, proposto dall’assessore alle Attività produttive, intende favorire la realizzazione di progetti di ricerca e attività di sviluppo sperimentale connessi all’apertura o all’ampliamento di un centro ricerche, uno stabilimento o un centro servizi capaci di generare una ricaduta occupazionale diretta o indiretta di almeno 15 addetti, come nuove assunzioni o reintegro di lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali. La dotazione finanziaria della misura ammonta a 5.550.000 euro. (segue) (Rpi)