Sanità: Chiamparino sul Parco della Salute, governo non provi a bloccare il progetto

- Il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, è intervenuto oggi a proposito del Parco della Salute dopo la lettera con cui il governo chiede di inserire nella procedura di realizzazione dell’opera il dibattito pubblico: “Il governo con questa lettera, mi chiedo, sta tentando di azzerare la procedura del Parco della Salute? Tra l’altro con le gare in corso, chiedendo di far diventare retroattiva la legge che introduce il dibattito pubblico, e quindi impedendo che vada avanti il progetto? Risponderemo che che non è nemmeno ipotizzabile un azzeramento delle procedure, avviate con il via libera dell’Anac", afferma Chiamparino. (segue) (Rpi)