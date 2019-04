Sanità: Chiamparino sul Parco della Salute, governo non provi a bloccare il progetto (2)

- "Noi, tra la prima e la seconda fase del dialogo competitivo, apriremo una finestra nei mesi necessari in modo tale che la commissione che dovrà valutare il progetto migliore si arricchisca anche delle considerazioni che potranno emergere dal dibattito pubblico, di cui non abbiamo nessuna paura - prosegue Chiamparino - Deve comunque essere chiaro che la realizzazione del Parco della Salute non può diventare un trasloco degli stessi posti letto dagli ospedali al Parco. Per quanto riguarda il Regina Margherita, il suo ruolo potrà essere confermato nella torre pediatrica, con un pronto soccorso dedicato e con il numero di posti letto necessari, che però non potranno certamente superare quelli attualmente utilizzati, tenendo inoltre conto che, da qui a otto anni, con le nuove tecnologie che verranno utilizzate dovrebbero essere di meno”. (Rpi)