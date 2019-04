Napoli: Borrelli (Verdi), assessore comunale posta sui social vincita scommessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo basiti dall'atteggiamento dell'assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Torre Annunziata Aldo Ruggiero che ha pensato bene di postare sui propri profili social una scommessa vinta al gioco di azzardo. Bisognerebbe dissuadere da pratiche del genere la cittadinanza, non incitare. Sappiamo benissimo gli effetti nefasti che le scommesse hanno avuto in tante famiglie". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ci ha garantito che nella giornata di domani presenterà le proprie scuse alla cittadinanza a nome di tutta la giunta. Ci ha comunicato inoltre che emetterà un divieto di apertura di nuove sale scommesse nei pressi delle scuole. Il gioco di azzardo è un fenomeno che va limitato quanto più possibile e occorre che politica e amministratori siano i primi a dare il buon esempio. Non è accettabile che l'esponente di una amministrazione comunale inciti o quantomeno faccia riferimento al gioco d'azzardo in una maniera tanto plateale".(Ren)