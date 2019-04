Europee: Ronghi (Sud Protagonista), in campo con Giorgia Meloni

- "Siamo in campo con Giorgia Meloni per cambiare tutto in Europa e per rendere il Sud protagonista nella nuova Europa". E' quanto ha annunciato il Segretario Federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, che terra' una conferenza stampa, per spiegare "i motivi della scelta", mercoledi' 17 aprile alle ore 11 al Centro Direzionale di Napoli, isola G5, piano 2.(Ren)