Caserta: dal 25 al 28 aprile XIV edizione fiera agricola

- Presso il polo fieristico A1 Expo (viale delle Industrie, 10 - uscita A1 Caserta Sud) si terrà, dal 25 al 28 aprile, la XIV edizione di Fiera Agricola. Prevista per giovedì la presentazione nelle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta. Al taglio del nastro prenderà parte Rosario Trefiletti, ex presidente di Federconsumatori e presidente Indagini 3 Centro studi consumi e ambiente. In calendario, oltre a workshop sulla mascalcia, sugli assaggi e sulla potatura, anche diversi convegni: si parlerà di tracciabilità dei prodotti nella lettura delle etichette, nuova legge per l'apicoltura campana, impresa agricola 4.0, viticoltura biodinamica e altro ancora. Quest'anno la Fiera Agricola ospiterà l'anteprima del Bufala Village, interamente dedicato alla bufala mediterranea Italiana e ai suoi prodotti, dal 31 maggio al 2 giugno nel Parco Maria Carolina vicino alla Reggia.(Ren)