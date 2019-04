BioWine: domenica in bici tra i vigneti del Sannio in onore della Falanghina (2)

- In particolare, il percorso prevede 30 km da Telese a Guardia Sanframondi - tra vigneti, degustazioni in cantina, castelli e suggestivi paesaggi del vino - e rappresenta un importante tassello di un progetto molto più ambizioso: una grande ciclovia che collegherà Benevento con la Reggia di Carditello, passando per la Valle Telesina, grazie all'iniziativa dei Comuni della tratta ferroviaria Napoli-Bari, che hanno già firmato un protocollo, e della Fondazione Carditello. Partenza dalla stazione ferroviaria di Telese Terme, domenica alle ore 10.30 (percorso ad anello), e ritrovo alle ore 11 al lago di Telese. Previsto anche un treno storico speciale per raggiungere il Sannio, con partenza da Napoli e da Caserta. Lunedì 15 aprile, alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Castelfranci (AV), terzo info day dedicato alla presentazione del progetto BIOWINE (Biological Wine Innovative Environment) - dopo i primi due appuntamenti già effettuati il 16 marzo a Caggiano ed il 25 marzo a Matera - alla presenza dei sindaci dei territori coinvolti, dell'onorevole Maurizio Petracca, presidente della commissione Agricoltura della Regione Campania e dell'onorevole Rosetta D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania. (segue) (Ren)