Piemonte: insediamento di grandi imprese, la Regione stanzia 5,5 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COQ di Omegna: il presidio Madonna del Pilone di Omegna, centro ortopedico di quadrante, come proposto dall’assessore alla Sanità è stato autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria per complessivi 91 posti letto. Termina così la fase di sperimentazione ed inizia la gestione ordinaria. Mozambico: l’asl CN1 viene autorizzata, su proposta dell’assessore alla Sanità, a provvedere, secondo quanto disposto da un’ordinanza del Consiglio dei ministri dell’8 aprile scorso, a donare alla popolazione del Mozambico le attrezzature e i beni facenti parte dell’Emercency Medical Team che sta operando nelle zone colpite dal ciclone Idai, in modo da consentire la prosecuzione dell’assistenza finora fornita. (Rpi)