Napoli: de Magistris, imprenditoria contribuisca a strategia di crescita della città

- “E’ importante mettere in comune le esperienze virtuose, ed è ciò che abbiamo fatto noi da 8 anni a questa parte. Bisogna sconfiggere la categoria dei prenditori e bisogno di imprenditori che investano nella città creando sviluppo per contribuire alla sua strategia di crescita”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del Contamination Lab organizzato dal dipartimento di Studi economici e giuridici dell’Università Parthenope di Napoli. “L’acqua è il principale tema di cui ci siamo occupati e l’abbiamo definita non a caso bene comune – ha aggiunto il sindaco -. E’ arrivato il momento di dire basta al consumismo universale. Stessa cosa abbiamo fatto con l’ossigeno. La gente è pronta al cambiamento. Quando decisi di pedonalizzare il lungomare fui assediato, ma adesso mi chiedono pedonalizzazione e cultura in tutti i quartieri”. (segue) (Ren)