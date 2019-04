Campania: Borrelli (Verdi), alla Mostra d'Oltremare di Napoli premiati i vincitori del Vesuvio Verde (2)

- "L'edizione 2019 del premio ha avuto come trend topic il concetto di plastic free". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo inteso - ha proseguito Borrelli - premiare coloro che si sono distinti nella lotta alla dispersione della plastica nell'ambiente per dare un segnale forte circa l'attualità del problema. Speriamo vivamente che il loro esempio possa essere seguito. Purtroppo i livelli di inquinamento non ci permettono di procrastinare. Occorre un'inversione di tendenza anche sul piano politico". "Mi ha fatto molto piacere - ha concluso Borrelli - vedere premiati gli alunni della scuola De Filippo-Vico che, seguendo l'esempio di Greta Thunberg, si sono impegnati in una serie di iniziative a sostegno dell'ambiente". (Ren)