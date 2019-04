Napoli: al Contamination lab dell’Uniparthenope vincitori i progetti per la salvaguardia del mare (2)

- Durante il ceremony day si sono incontrati giovani talenti, istituzioni locali e testimoni privilegiati della realtà imprenditoriale, per favorire la trasformazione di idee in potenziali imprese di successo e chiudere così un percorso di formazione strutturato in quattro fasi: cLab activation per allineare tutti i partecipanti rispetto alle metodologie e ai concetti fondamentali; flipped classroom durante il quale i cLabber organizzati in team hanno iniziato il processo di sviluppo della propria business idea anche grazie alla gamification applicata ai processi di apprendimento; i Labs gestiti in collaborazione con alcuni dai partner esterni tra cui il Comune di Napoli, Invitalia, the Hive e le testimonianze di numerose Start-up di successo; la cLab competition che ha portato a selezionare le migliori idee imprenditoriali. Durante il percorso formativo i cLabber hanno anche avuto l’opportunità di confrontarsi con personalità di particolare rilievo sui temi oggetto del cLab uniparthenope, quali il commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella ed il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan. Il ceremony day è stato anche l’occasione per lanciare la seconda edizione del Contamination lab di uniparthenope e dare così il via alla fase di recruiting dei nuovi talenti. (Ren)