Napoli: consolato russo, incontro tra ragazzi russi e campani a Capodimonte per celebrare Gagarin

- Si sono tenute ieri le celebrazioni della Federazione Russa, in collaborazione con la Regione Campania, per il 58esimo anniversario del primo uomo nello spazio, ovvero il cosmonauta russo Jurij Gagarin. Presso l’Osservatorio astronomico di Capodimonte, dove da due anni è presente il mezzo busto di Gagarin, il Consolato onorario della Federazione Russa a Napoli, guidato dal console onorario Vincenzo Schiavo, ha organizzato una visita con la partecipazione di oltre 100 bambini e ragazzi della folta comunità russofona presente in Campania. L’iniziativa, realizzata grazie all’importante sostegno dell’Osservatorio nella persona della direttrice Marcella Marcone, ha visto l’intreccio di culture russa e italiana, dal momento che vi hanno partecipato anche alcuni ragazzi italiani e gli alunni della scuola “Globus”, che in Campania tiene viva la lingua russa nella Regione. I ragazzi russi si sono altresì esibiti in canti popolari della propria terra, promuovendo l’interscambio tra culture. (segue) (Ren)