Scafati (Na): sabato la presentazione del candidato sindaco M5s Giuseppe Sarconio

- Sabato 20 aprile alle ore 16.30 si terrà, presso la sala eventi del Caffè Cristal in via Melchiade - villa comunale - a Scafati (Na), la presentazione del candidato sindaco del Movimento 5 stelle per le prossime elezioni amministrative nel Comune di Scafati, Giuseppe Sarconio. La presentazione si terrà alla presenza di portavoce regionali e nazionali del Movimento 5 stelle nell'ambito dell'evento “Tour fondi europei”. (Ren)