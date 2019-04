Regionali Piemonte: il Movimento 5 stelle presenta il programma a Nichelino (Torino)

- Oggi, sabato 13 aprile, alle ore 17, presso la Sala “Mattei” in piazza Di Vittorio 1, a Nichelino (Torino), si terrà l'incontro “10 passi per il Piemonte, il Movimento 5 Stelle racconta il programma per le Regionali 2019”. Parteciperanno: Giorgio Bertola, Candidato Presidente Regione Piemonte; i candidati consiglieri regionali della provincia di Torino; Tiziana Beghin, europarlamentare; Luca Carabetta, deputato; i Senatori Alberto Airola ed Elisa Pirro. (Rpi)