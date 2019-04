Napoli: Borrelli (Verdi), Anm denunci per interruzione di pubblico servizio sosta selvaggia che ostacola bus

- "Da tempo denunciamo la situazione insostenibile legata alle infrazioni degli automobilisti che rendono una via Crucis il percorso degli autobus dell'Anm. Poche settimane fa abbiamo diffuso un dossier fotografico sulle auto in sosta dinanzi alle fermate. Il documento presentato da Cgil, Cisl e Uil va oltre ogni più plumbea previsione. 2500 trasgressioni del codice della strada in 24 ore tra via Stadera e piazza Nazionale, e l'incredibile caso della linea 601 che, ogni giorno, deve fare i conti con 2438 infrazioni. Più di cento infrazioni ogni ora. Più di una al minuto". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che ride Marco Gaudini. "Dinanzi ad un disastro del genere – hanno aggiunto i due consiglieri - occorre che l'Anm faccia come l'Atac e inizi a denunciare gli incivili alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Anche Eav e Ctp devono fare lo stesso. Il malcostume, infatti, non è limitato alle strade del capoluogo ma è tipico anche della provincia. Facciamo notare, tra l'altro, che gli autobus bloccati non rappresentano un problema solo per l'autista e per i passeggeri ma anche per l'intera comunità. “Restando fermi con i motori accesi in attesa che il passaggio sia liberato contribuiscono all'inquinamento che impatta sulla vita di tutti noi", hanno concluso Borrelli e Gaudini. (Ren)