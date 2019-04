Ambiente: domenica alla Fiera del baratto e dell’usato la consegna del premio "Vesuvio verde"

- Si terrà domenica alle ore 12 presso la Mostra d'Oltremare, durante la Fiera del baratto e dell'usato, la cerimonia di consegna dei premi "Vesuvio verde" per la salvaguardia dell'ambiente. Il premio, organizzato da Bidonville e dai Verdi, sarà assegnato quest'anno ad Antonio Miccio, direttore dell'Area marina protetta "Regno di Nettuno", per essersi fatto carico dello smaltimento del materiale di risulta raccolto dai pescatori, norma divenuta poi nazionale, a Vincenzo Borrelli, amministratore della società Sire ricevimenti d'autore, per aver bandito l'uso della plastica nelle attività di catering, all'Istituto Comprensivo De Filippo-Vico di Arzano, per le iniziative a sostegno dell'ambiente che hanno coinvolto l'intero corpo studentesco, e a Giacomo Pascale e Francesco Del Deo, sindaci rispettivamente di Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in rappresentanza dei sindaci e dei cittadini dell'isola di Ischia per aver bandito l'uso della plastica nei loro territori. "Anche quest'anno i premi Vesuvio Verde insigniranno coloro che hanno profuso il loro impegno nella difesa dell'ambiente – hanno spiegato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e l'organizzatore dell'evento di Bidonville Augusto Lacala -. L'impegno nella tutela del territorio deve essere continuo e quotidiano. L'esempio dei vincitori del premio deve essere di stimolo a tutti noi". Anche quest'anno i premi saranno realizzati dall'artista del riciclo Salvatore Iodice insieme ai ragazzi che frequentano i laboratori di Miniera. (Ren)