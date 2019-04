Viabilita': Cesaro (FI), grande soddisfazione per apertura svincolo Melito

- "Ultimati i lavori, domani, con grande soddisfazione, sarò alla cerimonia organizzata per l'apertura dello svincolo perimetrale di Melito dell'Asse Mediano. Un'opera di fondamentale importanza per la viabilità dell'area a nord di Napoli che snellirà notevolmente la circolazione da Sant'Antimo in direzione di Giugliano". Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, rinviando all'inaugurazione della rampa perimetrale di Melito dell'Asse Mediano che si terrà domani, sabato 13 aprile, alle 10,00. "Grazie anche all'attenzione con la quale abbiamo sollecitato e ottenuto l'impegno, non solo finanziario, della Regione e, come è noto, alla massima attenzione che abbiamo sempre riservato a questi importanti snodi viari, riqualifichiamo e mettiamo in sicurezza la viabilità di un'area particolarmente congestionata dal traffico veicolare, pubblico e privato, restituendo vivibilità ad un territorio spesso trascurato", ribadisce Cesaro che, intanto, auspica "tempi brevi anche per l'installazione del sistema di videosorveglianza e per l'apertura, sulla medesima tratta, degli ulteriori svincoli di raccordo con la Circumvallazione Esterna". "Parliamo di interventi particolarmente utili, dunque, che testimoniano come sia possibile, con senso di responsabilità e impegno, fare opposizione di governo, buona politica", ha concluso Cesaro.(Ren)