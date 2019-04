BioWine: domenica in bici tra i vigneti del Sannio in onore della Falanghina

- Pedalare attraversando il Sannio e scoprendo i vigneti, le cantine, gli itinerari storici ed i borghi suggestivi della capitale europea del vino, il prestigioso riconoscimento assegnato al distretto beneventano da Recevin (European Network of Wine Cities), la rete delle 800 Città del Vino presenti in 11 Paesi europei. Continuano, dunque, le iniziative promosse da Sannio Falanghina "Città europea del Vino 2019" per valorizzare l'intero territorio e favorire nuove forme di turismo sostenibile, supportate anche dal programma di treni storici e turistici connessi agli eventi. Domenica 14 aprile, a Telese Terme (BN), è in programma l'inaugurazione dell'itinerario ciclabile che consentirà a turisti ed appassionati di percorrere in bici strade a basso traffico ed interpoderali. (segue) (Ren)