Regionali Piemonte: Giachino-Vignale, lista civica per allargare il perimetro del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi, a Torino, la lista civica "Si TAV si Lavoro per il Piemonte nel cuore", che sosterrà la candidatura di Alberto Cirio alla presidenza della Regione Piemonte. "Un allargamento del perimetro del centrodestra", la definiscono i due principali rappresentanti, Mino Giachino e Gianluca Vignale. Parte oggi la raccolte delle firme, che dovranno essere circa diecimila. Giachino - ex sottosegretario del governo Berlusconi, uno dei principali protagonisti della battaglia a favore della Torino-Lione - sarà capolista. Sarà seguito dal cardiochirurgo Piero Abruzzese. Vignale, da anni del Consiglio regionale, sarà in terza posizione. "Vogliamo rappresentare il mondo del lavoro e dell'impresa, avendo come priorità le infrastrutture, ovviamente a partire dalla Tav", ha spiegato Giachino. (Rpi)