Rifiuti: raccolta e stoccaggio illeciti, sequestri e sanzioni per 13mila euro tra Napoli e Caserta

- A seguito di un’operazione interforze in attuazione del Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti nei Comuni di San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Mugnano di Napoli, Casoria, Polvica di Nola e Marano di Napoli, questa mattina 66 veicoli e 3 attività commerciali sono state sequestrate, 5 persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria mentre altre 9 persone sono state sanzionate amministrativamente per un totale di circa 13mila euro. In particolare, a Mugnano di Napoli, in seguito ad un sopralluogo condotto presso un opificio specializzato nella lavorazione di tappeti e moquettes, si è proceduto al sequestro dell’attività e di alcuni locali ad essa annessi in quanto risultati essere completamente abusivi. A Santa Maria Capua Vetere (Ce), a seguito dei controlli effettuati presso un’attività specializzata nella raccolta, messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, è stato posto sotto sequestro un capannone, adibito ad officina, all'interno del quale venivano illegalmente stoccati rifiuti anche pericolosi tra cui oli esausti e pneumatici, in violazione della normativa vigente in materia. Inoltre, sono state riscontrate violazioni alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e identificati 6 lavoratori irregolari. (segue) (Ren)