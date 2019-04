Piemonte: industria 4.0, siglato accordo per potenziare la filiera formativa in apprendistato (3)

- Il presidente della Regione Piemonte ha messo in evidenza il legame tra questa iniziativa e la futura nascita a Torino del Manufacturing Technology and Competence Center, destinato a diventare un punto di riferimento, anche sotto il profilo formativo, delle attività legate alla manifattura avanzata, con il sostegno all’innovazione e allo sviluppo delle competenze per le attività produttive del futuro. L’intesa, inoltre, si inserisce nel quadro delle politiche industriali regionali che in questi anni hanno cercato di favorire e intensificare la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca. Per l’assessora al lavoro la grande sfida per l’economia piemontese è quella di creare reali opportunità di lavoro per giovani con formazione terziaria o secondaria, che siano in possesso di competenze in grado di rispondere alle esigenze delle imprese, in particolare nel campo dell’innovazione digitale. Il protocollo siglato oggi, con cui i firmatari si impegnano anche a favorire l’innovazione didattica dei percorsi in apprendistato, va proprio in questa direzione. (Rpi)