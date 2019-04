Napoli: Borrelli (Verdi), segnalati alla Polizia municipale paletti abusivi ai quartieri spagnoli

- "Ancora una volta abbiamo rinvenuto la presenza di paletti abusivi, alcuni addirittura assicurati da catenacci, lungo le arterie dei Quartieri Spagnoli. L'ultimo caso è stato segnalato in via Pasquale Galuppi e vico Lungo Gelso. Abbiamo segnalato tali presenze, così come abbiamo sempre fatto, alla polizia municipale. Alcuni cittadini devono capire che le porzioni di suolo pubblico antistanti le loro abitazioni appartengono alla collettività e non possono essere oggetto di delimitazioni o appropriazioni arbitrarie". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che ride alla II Municipalità Salvatore Iodice. "Stiamo lavorando da tempo in commissione antiabusivismo per dare risposte concrete su questi casi – ha spiegato Iodice -. La prossima estate l'area dei Quartieri Spagnoli sarà interessato da un intervento di riqualificazione urbana ad opera del Comune di Napoli. Saranno palettizzati vico Lungo Gelso, via Speranzella e vico Lungo Teatro Nuovo”. “Dal canto nostro continueremo a contrastare con la massima determinazione ogni forma di abuso e di appropriazione indebita del suolo pubblico", ha concluso Iodice. (Ren)