Agroalimentare: lunedì a Torre del Greco (Na) la presentazione dell’associazione Flag litorale miglio d’oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, alle 14.30, presso il salone dell’ex orfanotrofio del Complesso Ss. Trinità di Torre del Greco, l’associazione temporanea di scopo Flag litorale miglio d’oro, nata dalla collaborazione tra i quaatro comuni costieri della fascia vesuviana (Torre del Greco, Torre Annunziata, Ercolano e Portici) presenterà le proprie linee guida insieme ad altre 17 realtà associative ed imprenditoriali dell’area. Il Flag litorale miglio d’oro, gruppo di azione locale nel settore della pesca, è uno strumento a sostegno della progettazione integrata per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Po Feamp) 2014-2020. “Il Flag Litorale Miglio d’Oro ha come obiettivo quello di incrementare la redditività e la diversificazione delle attività economiche legate alla fruizione delle risorse marine e costiere – ha spiegato i presidente Giampiero Perna -. Azioni che consentono di favorire lo sviluppo imprenditoriale e la creazione di nuove opportunità di lavoro, nonché la ricomposizione dei modelli di gestione e fruizione degli attrattori culturali e naturali locali”. Al convegno di presentazione prenderanno parte oltre al presidente Giampiero Perna, il vice presidente del Flag e al contempo presidente del Consorzio Costa del Vesuvio, Angelo Pica, il presidente Unci Agroalimentare, Gennaro Scognamiglio, il direttore vicario del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio, Pasquale Vito. Previsti inoltre gli interventi di Enzo Porzio della cooperativa pescatori “Beato Vincenzo Romano”, di Gino Oliviero, OstePoeta del ristorante Cieddì di Portici, Giuliana Esposito, direttore del Flag, Antonella Cammarano dell’Ufficio pesca della Regione Campania. Le conclusioni saranno affidate a Franco Alfieri, consigliere del governatore della Campania Vincenzo De Luca. L’evento sarà moderato da Antonio Lucisano. (Ren)