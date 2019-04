Napoli: Unione Industriali, seminario su finanza digitale e private equity

- Una panoramica degli interventi in ambito di finanza di impresa studiati da Unione Industriali Napoli per i suoi associati, con un approfondimento degli strumenti della finanza digitale e del private equity di minoranza. Sono questi i temi al centro del seminario in programma lunedì 15 aprile alle ore 15.00 all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli), nel corso del quale sarà presentato Credimi, intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Dopo i saluti del Presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, seguiranno gli interventi della Presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, Anna Del Sorbo (“Le opzioni strategiche per finanziare la crescita delle imprese”), del Ceo e Fondatore di Credimi Spa, Ignazio Rocco (“La finanzia digitale aiuta le aziende a crescere e innovare: Credimi amplia la sua offerta di servizi”), di Roberto Quagliuolo, Private equity Director di Tikehau Capital in Italia (“Il private equity di minoranza come strumento a sostegno della crescita”).(Ren)