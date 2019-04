Napoli: Mattarella giunto in città per la mostra di Caravaggio al Museo di Capdimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il Museo di Capodimonte, a Napoli, per visitare la mostra di Caravaggio inaugurata ieri. Ad accoglierlo, il presidente della Camera Roberto Fico e il direttore del museo Sylvain Bellanger. Arrivato ieri nel capoluogo partenopeo di ritorno dal viaggio in Giordania, Mattarella farà successivamente visita al rione Sanità per un incontro con le scolaresche e con don Antonio Loffredo, nonché una vista alle Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso, dove incontrerà i giovani della cooperativa “La paranza”. “Per Napoli una grandissima giornata”, ha commentato il presidente della Camera Roberto Fico. (Ren)