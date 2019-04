Ercolano: Scavi, aprile dedicato al ‘Close-up restauri porte aperte’ (2)

- “L’apertura al pubblico dei cantieri di Manutenzione Programmata – ha detto il direttore Sirano - corrisponde ad una gestione partecipativa dei processi che vede da una parte anche la richiesta del nostro pubblico, sempre più appassionato e interessato, dall’altra il dovere di essere accessibili e trasparenti anche nella nostra pratica quotidiana in modo tale da rendere per tutti Ercolano laboratorio aperto. Il tutto avviene in coerenza con quanto voluto già dal grande studioso e Soprintendente Amedeo Maiuri di rendere vivo un luogo in apparenza non vivo ma che invece ha tanto da trasmettere e tramandare attraverso una modalità di fruizione aperta”. Per scoprire i cantieri visitabili consultare il sito www.ercolano.beniculturali.it. Nel Parco archeologico di Ercolano sono inoltre in corso i lavori per la copertura della videosorveglianza dell’intero sito. Il Parco ha infatti ricevuto un importante finanziamento (3.5 Ml di euro) nell’ambito del PON) "Legalità" 2014-2020 "Safety and Security per il Parco Archeologico di Ercolano" dal Ministero dell’Interno per realizzare un sistema moderno e rispettoso del contesto e della privacy dei nostri visitatori. (segue) (Ren)