Piemonte: missione in Mozambico, la Regione dona un ospedale da campo (2)

- Questa mattina la Giunta regionale ha approvato una delibera dell’assessore regionale alla Sanità in cui si prende atto di un’ordinanza del Consiglio dei Ministri che stanzia 3,4 milioni di euro: l’ospedale verrà donato dall’Asl Cn1 a favore della popolazione del Mozambico con tutte le attrezzature integre, sale operatorie, apparecchiature mediche e tende per la degenza. Lo stanziamento servirà a coprire i costi e a dotare la Maxi-Emergenza regionale di un nuovo ospedale da campo da usare in futuro. La missione si chiuderà il 26 aprile. In queste ore torneranno in Italia 49 dei 55 operatori del servizio sanitario regionale presenti a Beira e ne partiranno altri 11. Al termine della missione subentreranno nella gestione dell’ospedale medici e operatori locali che sono stati formati in queste settimane dai professionisti piemontesi. (Rpi)