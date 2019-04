Castellammare di Stabia: Am tecnology, interrogazione parlamentare M5s su rifiuti illeciti e assunzioni clientelari (2)

- "Questa vicenda non è accettabile, si sta giocando sulla nostra pelle – ha aggiunto Carmen Di Lauro -. La terra, l'ambiente, l'acqua, l'aria sono beni primari, beni di tutti noi che dovremmo proteggere. I nostri concittadini chiedono di essere tutelati da questo gioco al massacro per questo chiediamo con forza chiarezza e trasparenza sui fatti di Castellammare di Stabia". "Quanto sta emergendo dall'ultima inchiesta delle presunte irregolarità nell'appalto vinto per la gestione della raccolta rifiuti a Castellammare di Stabia, è la riprova che il sistema della vecchia politica non è tramontato affatto – ha sottolineato Teresa Manzo, deputata del Movimento 5 stelle -. Un sistema che come Movimento 5 stelle stiamo provando ad arginare da un decennio, con una rivoluzione che non può che essere soprattutto culturale. Un sistema contro il quale, tenuto conto dei retroscena dell'ultima indagine, è difficile se non impossibile contrastare, ma che possiamo e dobbiamo cambiare". "È bene fare chiarezza sui fatti gravi emersi – hanno sostenuto i consiglieri comunali di Castellammare di Stabia del Movimento 5 stelle Francesco Nappi e Laura Cuomo -. Le inadempienze delle società addette alla raccolta rifiuti, ricadono sulla salute e sulle tasche dei cittadini. Basti pensare che l'imposta stabiese sui rifiuti è tra le più alte d'Italia". (Ren)