Campania: Borrelli (Verdi), da estirpare sacche di illegalità dedite allo smaltimento illecito dei rifiuti

- "Le risultanze dell'operazione interforze con l'ausilio di Arpac e Asl, condotta nelle province di Napoli e Caserta, conferma la persistenza di sacche di illegalità che vanno estirpate senza esitazioni. I nostri territori hanno già subìto troppo in termini di atteggiamenti criminali legati allo smaltimento dei rifiuti". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commentando l'operazione che ha portato a sequestri e denunce in seguito ai controlli presso sei attività commerciali e imprenditoriali operanti nel settore dello smaltimento e stoccaggio dei rifiuti. "Non abbasseremo la guardia sul fenomeno – ha proseguito Borrelli -, occorre la massima attenzione da parte di istituzioni, politica e forze dell'ordine per contrastare con la massima determinazione i reati ambientali che, tra l'altro, risultano tra i più odiosi in quanto riverberano i propri effetti sulla cittadinanza che, spesso, si trova a pagare le conseguenze di atteggiamenti delinquenziali di cui non è neanche a conoscenza". (Ren)