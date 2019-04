Piemonte: insediamento di grandi imprese, la Regione stanzia 5,5 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risorse per il turismo: a supporto delle imprese turistiche piemontesi operanti nell’attuazione di progetti di investimento e sviluppo, è stato approvata, su proposta dell’assessora alla Cultura e Turismo, l’istituzione di un fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani. La dotazione di 5 milioni di euro intende sostenere piccole e medie imprese ed enti no profit nel miglioramento delle piste da sci, degli impianti di risalita, dell’escursionismo e degli sport di montagna. Agricoltura: su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura, è stata autorizzata l’apertura di nuovi bandi riguardanti i pagamenti agro-climatico-ambientali, i sistemi colturali ecocompatibili, la difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli montani e collinari, l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e le gestione di elementi naturaliformi dell’ecosistema con 4.340.000 euro non utilizzati con i precedenti bandi. (segue) (Rpi)