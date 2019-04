Mostre: Caravaggio a Napoli, progetto in un percorso documentato (3)

- Il progetto di mostra comprende la ricostruzione di un percorso documentato, attraverso la città, dei luoghi che l’artista frequentò e in cui visse. Tra questi il Pio Monte della Misericordia dove si trova lo straordinario capolavoro Sette opere di Misericordia realizzata dal Merisi per la cappella del complesso religioso nel 1607. La grande pala è riconosciuta tutt’oggi come una delle più significative rappresentazioni dei vicoli della città e dei suoi abitanti, e manifesta la potente e quasi antropologica connessione tra i dipinti di Caravaggio e l’indole napoletana. Grazie alla collaborazione tra Google Arts & Culture e il Museo e Real Bosco di Capodimonte, i visitatori, attraverso schermi interattivi nel percorso di mostra, potranno osservare nei minimi dettagli tre dei dipinti napoletani dell’artista, ripresi ad altissima risoluzione attraverso la tecnologia Art Camera, fotocamera robotica creata appositamente per generare immagini di dipinti con la più alta risoluzione possibile. Le immagini sono inoltre accessibili su Google Arts & Culture dagli utenti di tutto il mondo. (Ren)