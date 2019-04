Sant’Antimo: consiglieri di Centro destra chiedono dimissioni sindaco Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuna sorpresa se oggi a Sant’Antimo, ad appena 7 giorni dal suo insediamento, si è dimesso anche il neo l’assessore all’Igiene Pubblica e al Cimitero. Anche perché, al di là delle motivazioni puramente formali, seguono a ruota quelle del funzionario di fresca nomina durato appena due settimane”. Lo hanno reso noto i consiglieri comunali capigruppo di opposizione di centrodestra del Comune di Sant’Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. “Parliamo, per intenderci, dell’assessore del rilancio, quel rilancio sbandierato ai quattro venti dal sindaco Russo, in nome del quale ha rassegnato e poi ritirato le proprie dimissioni. Un ennesimo obiettivo mancato, dunque un ulteriore clamoroso fallimento”. “Buona regola vorrebbe – hanno sottolineato i consiglieri comunali di opposizione - che venuti meno i presupposti stessi dell’annunciato rilancio politico e istituzionale, evidentemente resosi necessario in una cittadina portata in poco meno di due anni sull’orlo del baratro, che il sindaco rassegnasse effettivamente e irrevocabilmente le proprie dimissioni”. “Purtroppo temiamo che Russo sia poco avvezzo alle buone regole, oltre che alla buona amministrazione, e che ancora una volta, nonostante i gravissimi problemi che ha generato a Sant’Antimo, si guarderà bene dal farlo”, hanno concluso Borzacchiello, Cesaro, Chiariello e Treviglio.(Ren)