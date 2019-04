Napoli: Borrelli (Verdi), giustizia sia fatta su bimbo ucciso a Cardito. Ora combattiamo degrado sociale

- "L'arresto della mamma di Giuseppe, il piccolo massacrato e ucciso di botte a Cardito, da parte della Polizia di Stato, completa finalmente quel percorso di ricerca della verità che avevamo auspicato all'indomani della tragedia. Per l'accusa la donna avrebbe ripulito il sangue dei figli con dei teli lasciati in bagno e nascosto fra i rifiuti le ciocche dei capelli strappate ai piccoli. Una vicenda drammatica che fin dall'inizio nascondeva scenari oscuri e terribili. Oggi si comincia a delineare i contorni di questa tragedia e finalmente si va verso la giustizia". Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania dei Verdi. "Il compito di tutti, soprattutto delle istituzioni, è quello di fare in modo che questi episodi orribili non si ripetano mai più. Bisogna prevenire – ha continuato Borrelli -, bisogna combattere il degrado sociale e con aiuti concreti e misure a sostegno delle famiglie”. “Bisogna agire in quelle sacche di povertà, degrado, emarginazione e indifferenza all'interno delle quali si annidano pericoli seri specie per i minori", ha concluso il consigliere regionale dei Verdi. (Ren)