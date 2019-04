Agroalimentare: Coldiretti, nel IV trimestre 2018 export Campania +3,6%. Il Sannio raddoppia

- Segno positivo per l'export agroalimentare della Campania secondo la Coldiretti regionale sulla base dei dati Istat consolidati del IV trimestre 2018, che comprende il periodo natalizio. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – ha spiegato Coldiretti Campania – si sarebbe registrata una crescita complessiva dell'esportazione di cibo nel mondo del 3,6%, pari a circa 30 milioni di euro in più. Un dato positivo per un settore che consoliderebbe il suo valore economico e simbolico. L'export agroalimentare della Campania varrebbe, per Coldiretti, oltre 3 miliardi di euro all'anno. Analizzando le singole province spiccherebbe il dato del Sannio, che avrebbe toccato quasi il raddoppio delle esportazioni con un +96,2%. Pur restando la provincia con il valore più basso dell'export, ha evidenziato Coldiretti Campania, il territorio beneventano si sarebbe avvicinato nell'ultimo trimestre dello scorso anno ad un fatturato di 25 milioni di euro, che farebbero ben sperare per il 2019. La parte del leone – ha sottolineato Coldiretti - sarebbe ancora una volta appannaggio della provincia di Salerno, che avrebbe segnato un tondo 6% di incremento dell'export ed un valore complessivo che avrebbe toccato quasi i 400 milioni di euro nel trimestre, circa la metà del valore regionale. Caserta e Napoli si sarebbero mantenute stabili, mentre l'unico dato negativo avrebbe riguardato l'Irpinia. La provincia di Avellino avrebbe rallentato del 5,7% le sue esportazioni, con una riduzione del fatturato di oltre 6 milioni di euro nel IV trimestre, pur superando i 400 milioni di euro annui. (segue) (Ren)