Rifiuti: raccolta e stoccaggio illeciti, sequestri e sanzioni per 13mila euro tra Napoli e Caserta (2)

- Sempre a Santa Maria Capua Vetere a seguito di un sopralluogo presso un complesso infrastrutturale, è stata sequestrata un'autocarrozzeria, per smaltimento e stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi e non, derivanti dalle lavorazioni ivi condotte, e quattro annesse aree adibite a discarica abusiva di materiale consistente principalmente in parti di carrozzeria di autoveicoli, in violazione del codice di tutela ambientale. Nello stesso complesso, è stato sanzionato il titolare di un’attività specializzata nella fabbricazione di infissi, per mancata esibizione della documentazione provante la corretta gestione amministrativa dei rifiuti prodotti. Nel territorio di Marano di Napoli, Casoria e Polvica di Nola, dall'effettuazione di posti di controllo, sono emerse numerose violazioni al codice della strada. In campo nell'operazione 31 equipaggi, per un totale di 81 unità appartenenti al raggruppamento “Campania” dell’Esercito, al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia di Stato del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, alla Guardia di Finanza della compagnia di Capua, ai Carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere, alla Polizia metropolitana di Napoli, alla Polizia provinciale di Caserta, alle Polizie locali dei Comuni di Napoli, Arzano, Casandrino, Santa Maria Capua Vetere, Mugnano di Napoli, Casoria, Melito di Napoli, Polvica di Nola e Marano di Napoli, nonché all'Arpac e all’Asl di Caserta. (Ren)