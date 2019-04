Piemonte: missione in Mozambico, la Regione dona un ospedale da campo

- La Regione Piemonte dona al Mozambico l’ospedale da campo che è stato costruito in questi giorni nella città di Beira, nell’ambito della missione della maxi-emergenza 118 nel paese africano. La struttura, un modulo con un posto medico avanzato con chirurgia d'urgenza e 55 fra medici, infermieri e tecnici del servizio sanitario regionale, era partita per il paese africano domenica 24 marzo per fornire aiuto e supporto alle popolazioni colpite dal ciclone Idai, su richiesta della Commissione europea che ha attivato il Meccanismo unionale di protezione civile. La maxi-emergenza regionale, che ha sede a Saluzzo ed è coordinata dal dottor Mario Raviolo, è infatti l’unica in Italia e una delle uniche quattro in Europa ad aver ottenuto la certificazione che attesta il rispetto degli standard previsti per l’EMT2 ed è in grado di operare in tutto il mondo nel corso di catastrofi con un team medico-chirurgico di altissimo livello professionale. (segue) (Rpi)