Castellammare di Stabia: Am tecnology, interrogazione parlamentare M5s su rifiuti illeciti e assunzioni clientelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dubbi sulla Am technology devono essere chiariti immediatamente – ha dichiarato Carmen Di Lauro deputata del Movimento 5 stelle -. Dubbi su traffici illeciti di rifiuti e sulle presunte assunzioni clientelari con la complicità dei partiti cittadini: ad ogni tornata elettorale arrivano puntuali denunce di condizionamento del voto locale e questa deve essere l'occasione per fare chiarezza, e mostrare le responsabilità della politica locale." La deputata ha presentato a sua firma un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al ministro dell'Economia e delle Finanze e al ministro dell'Interno in seguito all'esito dei controlli nelle società del gruppo Am tecnology di cui fanno parte "L'Igiene urbana" e "Helios" (società che si occupano della raccolta rifiuti a Castellammare di Stabia) da cui sarebbe emerso che tre dipendenti della Am tecnology ed uno della Helios sono stati denunciati con l'accusa di aver trasportato e sversato rifiuti speciali pericolosi e aver dichiarato il falso nel formulario di identificazione dei materiali. (segue) (Ren)