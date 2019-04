Salerno: lunedì al campus di Fisciano il convegno "Incendi boschivi: (dal) diritto alla scienza"

- Lunedì, dalle 9.30, presso l’aula magna del campus di Fisciano dell’Università degli studi di Salerno, si terrà il convegno “Incendi boschivi: (dal) diritto alla scienza”. Per i saluti istituzionali: il prof Aurelio Tommasetti, il rettore dell’Università di Salerno; il prof Placido Neri, direttore del Dcb dell’Università di Salerno; il prof Stefano Castiglione, presidente del corso di laurea di Scienze ambientali; il generale di brigata Ciro Luongo, comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania. Gli interventi previsti: “Il fenomeno degli incendi boschivi in Campania e in provincia di Salerno” della dott.ssa Claudia Campobasso, dirigente Regione Campania e responsabile Protezione civile. A seguire “Le strategie di prevenzione e repressione” del colonnello Angelo Marciano, comandante del Gruppo carabinieri forestale di Napoli; il tenente colonnello Marcello Russo, comandante del Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Salerno. Nel pomeriggio: “Incendi boschivi e risorsa suolo”, di Flora A. Rutigliano, Distabif – Università Vanvitelli di Caserta; “Uso delle immagini telerilevate per la valutazione degli incendi boschivi” del dott. Pasquale Imperatore e del dr. Antonio Pepe dell’Irea-Cnr-Napoli; il progetto/lavoro degli studenti del corso di laura magistrale in Scienze ambientali relativo agli incendi della Costiera amalfitana del 2017. Modererà il prof Stefano Castiglione. La conclusione dei lavori sarà affidata al dr Bruno Petrucci dellla direzione generale per la protezione della natura e del mare (Pnm), esperto di incendi boschivi in aree protette del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. (Ren)