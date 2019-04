Caserta: sete di San Leucio a Salone del Mobile a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 18, presso lo "Spazio Campania", alla 58esima edizione del Salone del Mobile in piazza Fontana a Milano si terrà l’evento, dal titolo "Marchio San Leucio Silk: dall'utopia di un Re alla Blockchain". L’organizzazione è della Camera di Commercio di Caserta in collaborazione con il Pid (Punto impresa digitale). La Camera di Commercio di Caserta, al fine di certificare la filiera serica e contrastare il pericolo di contraffazione di un prodotto storico d'eccellenza, ha avviato la sperimentazione della blockchain ai manufatti serici a marchio. Il Marchio San Leucio Silk è di proprietà della Camera di Commercio di Caserta ed è stato istituito nel 2016 per valorizzare e tutelare la prestigiosa tradizione serica della Real Colonia Borbonica ed il sistema produttivo che ancora oggi ne rinnova l'esperienza. Un marchio esclusivo che tutela il consumatore sulla qualità del prodotto e sul rispetto dell'ambiente, del territorio e del lavoro.(Ren)