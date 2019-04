Piemonte: 1,8 milioni per la riconversione dei frutteti di kiwi colpiti da moria

- La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, ha approvato un'ulteriore dotazione finanziaria di 1 milione e 800 mila euro per il Programma di aiuti in favore delle aziende agricole per la riconversione di impianti di actinidia, ovvero i frutteti di kiwi, colpiti da gravi casi di moria. Il bando regionale emesso è rivolto alle aziende che hanno estirpato i frutteti tra il mese di luglio 2018 e la data di presentazione della domanda di richiesta contributo, per una superficie minima continua di 500 mq. Condizione necessaria è che le aziende si impegnino per almeno 2 anni a non impiantare con actinidia gli appezzamenti oggetto di estirpo. (segue) (Rpi)