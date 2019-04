Piemonte: 1,8 milioni per la riconversione dei frutteti di kiwi colpiti da moria (2)

- Il bando riconosce un contributo di 4mila euro ad ettaro per i frutteti impiantati dal 2007 e un contributo di 2mila euro ad ettaro per i frutteti impiantati prima del 2007. Il programma di intervento è un ulteriore aiuto alle aziende frutticole e va ad aggiungersi al bando regionale per finanziare la realizzazione di impianti di protezione con reti antigrandine, attualmente aperto alla presentazione delle domande. Fino all’anno 2000 il kiwi era poco sensibile a funghi ed insetti e quindi un frutto che non presentava problematiche fitopatologiche, ma negli anni successivi la batteriosi ha indebolito fortemente gli impianti, riducendo drasticamente la produttività, fino alla completa moria delle piante. (segue) (Rpi)