Campania: Cirillo e Saiello (M5s), in Consulta di Garanzia 290mila euro per un solo giorno di lavoro

- "Che un organo come la Consulta di Garanzia statutaria avrebbe rappresentato, per la Campania, l'ennesimo poltronificio per gli appetiti insaziabili di centrodestra e centrosinistra, oltre che un incredibile spreco di denaro pubblico, lo abbiamo denunciato a più riprese durante la discussione per la sua istituzione in commissione Affari Istituzionali. In quella sede abbiamo presentato una nostra proposta affinché si equiparasse la Consulta campana a quelle già presenti in Abruzzo, Umbria, Liguria, Lazio e Toscana, dove i membri vengono pagati a gettoni o con rimborsi spese. Nella Campania di De Luca si è preferito ricorrere, anche in questo caso, a stipendi da nababbo pari a circa 5mila euro per ciascun componente, per un totale di 290mila euro l'anno e fino ad oggi hanno lavorato appena un giorno". Così i consiglieri regionali della Campania del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello e Luigi Cirillo. "Una beffa in piena regola – hanno sottolineato Cirillo e Saiello - se solo si pensa, come denunciato dal quotidiano Il Mattino, che in quattro mesi la Consulta si è riunita una sola volta e non certo per esprimere pareri su statuto, leggi o atti amministrativi, ma esclusivamente per nominare presidente e vicepresidente. Uno schiaffo e una presa in giro nella regione con uno dei più alti tassi di disoccupazione in Europa”. “Da organo di garanzia, la Consulta è destinata a diventare l'ennesimo carrozzone per spartire privilegi, oltre che una nuova fonte di inutili sprechi", hanno concluso Cirillo e Saiello. (Ren)