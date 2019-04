Rom: Ronghi (Sud Protagonista), a Giugliano grazie a Poziello per loro sara' una 'pacchia'

- "Tra reddito di cittadinanza e cinquemila euro per i contratti di locazione, la vita dei Rom, a Giugliano, grazie al sindaco Poziello, sarà una vera 'pacchia', alla faccia dei giuglianesi che subiscono il disagio abitativo, la povertà, la mancanza di servizi e il danno alla salute provocato dall'emergenza ambientale". E' quanto ha afferma il Segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi. "E' politicamente indecente consegnare cinquemila euro di risorse pubbliche per risolvere i problemi abitativi dei Rom che, come è noto, nella stragrande maggioranza dei casi, vivono di espedienti e di furti – ha sottolineato Ronghi –, risorse che si vanno ad aggiungere ai 900 mila euro gettati via dalla Regione per il pseudo ecovillaggio a loro destinato" – ha sottolineato Ronghi – per il quale "l'unica scelta appropriata è quella di smantellare i campi Rom ed allontanarli per sempre da un territorio, che necessita di bonifiche, di servizi, di lavoro e di case per i suoi cittadini".(Ren)