Napoli: domani a Barra al via ‘Cast’, il progetto per gli adolescenti della VI Municipalità (2)

- Il progetto è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e 18 anni. Attraverso questo progetto gli adolescenti proveranno durante tutto l'anno a creare una propria associazione. All'evento, prenderà parte anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, la preside della scuola Teresa Sasso, il presidente della cooperativa Giovanni Savino.Nel corso della manifestazione saranno illustrati nel dettaglio tutti gli aspetti del progetto e le informazioni utili alla partecipazione e promozione delle attività. Il tappeto di Iqbal lavora in partenariato con Save the children Italia, Asd Ronin, Fondazione Figli in famiglia, Atelier Re Mida, Csv Napoli, Ang Agenzia nazionale giovani, Circomondo festival, Ic 68° Rodinò di Napoli. (Ren)